İTSO'dan gecikmiş aidatlara taksit fırsatı

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, Yönetim Kurulu'nun teklifi sonucu Oda Meclisi tarafından alınan kararla, gecikmiş aidat borcu olan Oda üyelerinin ödemelerinde kredi kartına 4 taksit fırsatı sunulacağını ifade etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Dünya genelinde olduğu gibi ilçemizde de yaşanan pandemi ve beraberindeki ekonomik dalgalanmalar, uzun bir süre tüm sektörlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Birçok sektörümüzde üreticilerimizin ve sanayicilerimizin işleri durma noktasına gelirken, dış ticaret yapan firmalarımız gümrüklerin kapalı olması neticesinde çalışmalarını sürdüremediler. Ekonomik ve sosyal hayatın olumsuz etkilere maruz kaldığı bu dönemde bizler de her an üyelerimizin yanında olmaya ve onların faydasına hizmetler sunmaya özen gösterdik. Gerek pandemi münasebetiyle gerekse farklı sebeplerden ötürü ekonomik sorunlarla karşılaşan üyelerimizin aidatlarında gecikme yaşandığı görüldü. Bizler de bu noktada üyelerimize kolaylık sağlayabilmek maksadıyla, Oda üyelerimizin gecikmiş aidatlarında kredi kartına 4 taksit imkânı sağlamış bulunuyoruz. Üyelerimiz, ödemelerini Odamıza gelerek kredi kartına 4 taksit şeklinde gerçekleştirebilirler. Tüm üyelerimizi bu fırsattan faydalanmaya davet ediyorum” dedi.