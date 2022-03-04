İTSO'dan “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” semineri

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun uyarınca çıkarılan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ve İhracat Genelgesi gereği; ihracat tarihinden itibaren 180 gün içinde, ihracat bedellerinin yurda getirilerek, ihracata aracılık eden banka nezdinde açık ihracat hesapları için ‘İhracat Bedeli Kabul Belgesi' düzenlenmesi zorunluluğu getirilmişti.

Ülkemizden yapılan tüm ihracat işlemlerini kapsayan bu uygulama ile ilgili İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Vergi Dairesi ve Halk Bankası işbirliğinde İTSO Konferans Salonu'nda “İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi” konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Toplantının açılışında konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İhracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda son zamanlarda yoğun mesailer harcıyoruz. Gerek ihracatçımızın gerek Müdürlüklerimiz ve kamu kuruluşlarımız işin içerisindeler. Bu süreç başladığı günden itibaren özellikle İnegöl'de birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldık. Bunu yaşayacağımız da belliydi. Bu arada konu ile ilgili olarak gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımızla gerek Ticaret Bakanlığımızla birebir görüşürken nerede yanlışlar var, nerede eksikler var, süreç nasıl daha doğru yönetilir noktalarında birçok fikir alışverişlerinde bulunduk. Ardından bazı düzenlemeler gerçekleşti. Hem bu düzenlemelerle alakalı hem de sürecin doğru yönetilmesiyle alakalı bugün İnegöl Vergi Dairesi Müdürlüğümüz ile Halkbank İnegöl Şube Müdürlüğümüz sizlere bilgilendirme yapacaklar. Bilgilendirmelerin ardından sizlerin de sorularını alarak yanıtlayacaklar. Lütfen verilecek tavsiye ve önerilere uyalım. Buradan çıktıktan sonra bu konuda çalışan firma personellerimizi, muhasebecilerimizi ve mali müşavirlerimizi ciddi anlamda bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda sürecin işleyişinden Bakanlıklardaki görüşmelerde bize destek veren Vergi Dairesi Müdürümüze ve Halkbank Müdürümüze teşekkür ediyorum. Amacımız işi doğru bir şekilde yaparak kanuna ve nizama uymaktır. Bu bağlamda firmalar olarak yükümlülüklerimiz varsa onları da bilmek durumundayız. Sürecin doğru tamamlanması adına katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. İnşallah İnegöl olarak bu sürecin bundan sonra daha doğru bir şekilde yönetiriz” dedi.

Başkan Yavuz Uğurdağ'ın ardından kürsüye çıkan İnegöl Vergi Dairesi Müdürü Halil Şenver, İnegöl Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Zeynep Erbay, Halkbank Genel Müdürlüğü Dış İşlemler Yetkilileri Didem Renklidağ ve Çağrı Gökalp Yılmaz ile İTSO Hukuk Müşaviri Av. Ali Cengiz Gültekin, uygulama ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak mükelleflerin sorularını yanıtladılar.