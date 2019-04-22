İTSO'dan ‘İşçi-İşveren Sözleşmeleri Semineri'

25 Nisan Perşembe günü saat 13.30'da İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek seminere konuşmacı olarak katılacak olan Avukat Murat Tunç Bircan ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yücel Gündüz, birçok başlık altında işçi ve işverenlere yönelik bilgilendirmelerde bulunacak.

Seminer ile ilgili bilgi veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Çalışma hayatı içerisinde işçilerin ve işverenlerin karşılıklı olarak birbirlerine bazı sorumlulukları bulunur. Hukukî açıdan desteklenen bu sorumlulukların yerine getirilmesi büyük önem taşır. İş sağlığı ve güvenliği, iş etiği, iş kanunu, sosyal güvenlik, şahsî verilerin korunması gibi birçok konuyu kapsayan bu durumlar, tarafların imzaladıkları iş sözleşmelerinde belirtilir. İmzalanan sözleşme hem işçinin hem de işverenin daha rahat ve güvenli bir ortamda iş ve işleyişlerini sürdürmelerini sağlar. İşveren ve işçilerimizin uyguladıkları bu sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için bütün işveren ve çalışanlarımıza yönelik olarak bir eğitim semineri düzenliyoruz” dedi.