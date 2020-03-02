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İTSO'dan kadınlara özel seminer

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla düzenleyecekleri “Kadının Mazereti Yok” başlıklı seminere kadın girişimcileri ve kadın çalışanları davet etti.


5 Mart Perşembe günü saat 14.00'da İTSO Konferans Salonu'nda başlayacak olan seminere konuşmacı olarak katılacak olan Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Rüyam Küçüksüleymanoğlu “Eğitim İçin Mazeret Yok”, Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Doç. Dr. Zerrin Fırat “Mobbing Mazeret Değildir” ve İTSO KGK Üyesi, Psikolog Gülizar Şehitoğlu “Motivasyon-Takım Çalışması” konularında sunum yapacak.


Kadınların yalnızca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde değil her gün anlaşılması ve desteklenmesi gerektiğini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Kadınlarımızın toplum içerisindeki konumlarının geliştirilmesi ve iş hayatında daha fazla yer almaları noktasında geçmişte olduğu gibi bugün de elimizi taşın altına koymaya ve kendilerine destek vermeye devam ediyoruz. Toplumların ancak kadınlarına verdikleri değer kadar gelişebilecekleri anlayışını benimseyerek her şartta ve durumda kadınlarımızın yanındayız. Bütün kadın girişimcilerimizi ve kadın çalışanları seminerimize davet ediyoruz” dedi.

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