İTSO'dan 'KOBİGEL-2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları' destekleri bilgilendirme semineri

İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yeni destek programları ve mevcut diğer destekleri hakkında geniş çerçevede bilgilendirmelerde bulunuldu. Seminerde tüm destek çağrılarının yanı sıra özellikle "KOBİGEL - 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları" hakkında detaylı bilgi verildi.

Seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin yanı sıra çağa ayak uydurarak bulundukları piyasalarda güncel kalmaları, söz sahibi olmaları ve yenilikçi girişimler ortaya koyabilmelerini önemsiyoruz. Üyelerimizin güncel piyasalarda ve rekabet koşullarında kendilerini öne taşımaları adına bizler de üzerimize düşen vazifeleri biliyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hedefle düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize de her geçen gün yenisini ekliyoruz. Katılımcılarımız açısından verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu tür eğitim seminerlerimiz ile firmalarımızın kendilerini geliştirmelerini ve büyümelerini amaçlıyoruz. Farklı konu başlıklarında üyelerimiz faydasına olacağına inandığımız bu gibi eğitim programlarımızı sürdüreceğiz. İleride yapacağımız eğitimlerimizi Odamız web sitesi, e-posta adresi, SMS ve sosyal medya hesapları ile duyurmaya devam edeceğiz” dedi.