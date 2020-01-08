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İTSO'dan Kobi'lere alacak sigortası semineri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve Halk Sigorta işbirliğinde “KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Semineri” düzenlenecek.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve Halk Sigorta işbirliğinde “KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Semineri” düzenlenecek.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), Halk Sigorta işbirliğinde 10 Ocak Cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında İTSO Konferans Salonu'nda “KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Semineri” düzenliyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin iş hayatında oluşan fırsatları daha yakından takip ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak maksadıyla düzenlediğimiz seminer programlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, toplam istihdamın ve üretimin yarısından fazlasını karşılıyorlar. Bu da KOBİ'lerimizin ekonominin can damarını oluşturduğuna işaret ediyor. Biz de bu inançla, Halk Sigorta işbirliğinde Odamız Konferans Salonu'nda düzenleyeceğimiz KOBİ'lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi Bilgilendirme Seminerinde sistemin KOBİ'lere sağlayacağı avantajlar hakkında önemli bilgilendirmelerde bulunacağız. KOBİ'lere yönelik yapılan her türlü desteğin üretim, istihdam ve ihracat olarak ülke ekonomisine geri dönüş sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

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