İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İTSO'dan koronavirüs tedbiri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, TOBB tarafından oluşturulan sistemde oda üyelerinin e-imzalı ve barkodlu faaliyet belgelerini online ortamda ücretsiz şekilde temin edebilecekleri müjdesini verdi.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, oda üyelerinin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından oluşturulan sisteme üye olarak e-imzalı ve barkodlu faaliyet belgelerini online ortamdan ücretsiz şekilde alabileceklerini ve bu suretle korona virüsüne karşı tedbir alındığını duyurdu. Yavuz Uğurdağ, “Korona virüsüne karşı yürütülen tedbirler çerçevesinde üyelerimizin herhangi bir risk almadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri maksadıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz tarafından hayata geçirilen uygulamayla faaliyet belgesi hizmetimizi online ortama taşımış bulunuyoruz. TOBB tarafından hizmete alınan yeni sisteme üye olan odamız üyeleri, mesai saatleri içerisinde internet üzerinden e-imzalı ve barkodlu şekilde faaliyet belgelerini alabilecekler. Bu sayede odamıza gelmek zorunda kalmadan ekstra iş yükünden ve vakit kaybından kurtulacak, aldıkları Korona virüsü tedbirlerini de bozmamış olacaklar. İTSO olarak, başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere hizmetin oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Birliğimizin destekleriyle bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.