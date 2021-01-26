İTSO'dan öğrencilere tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla temin edilen 75 adet klavyeli tablet, İnegöllü öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Millî Eğitim Müdürü Ali Doğru'ya teslim edildi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası temin edilen 75 adet tablet, pandemi döneminde teknik yetersizlikler sebebiyle uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrencilere takdim edilmek üzere İTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru'ya teslim edildi. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde, Odamız katkılarıyla eğitim döneminin başlamasıyla birlikte İnegöl'de eğitim gören öğrencilerimize daha önceki yıllarda giyim, kuşam ve birçok değişik malzeme yardımlarıyla destekte bulunuyorduk. Bilhassa bu sene pandemi sürecinden itibaren eğitim sistemimizin evden online olarak devam etmesiyle ilgili bir değişiklik gerçekleşti. Biz de bu değişikliğe ayak uydurarak bu sene yapacağımız yardımları tablet şeklinde planladık. Biz de yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde özellikle İnegöl'de online eğitim için tablet ihtiyacı olan öğrencilerimize destek verme kararı almıştık. Almış olduğumuz kararı bugün itibariyle yerine getiriyoruz. Klavyeli tabletlerimizi İlçe Millî Eğitim Müdürümüze takdim ediyoruz. Öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. İnşallah bu süreci de hep beraber atlatacağız” dedi.