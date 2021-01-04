İTSO'dan önemli bir hizmet daha

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi'nin marka, patent, endüstriyel tasarım, coğrafî işaretler, faydalı model konularında başvuru yapmak isteyen üyelerimiz başta olmak üzere bölgemizde ücretsiz danışmanlık, bilgi ve dokümantasyon hizmeti vereceğini duyurdu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bölgemizde Türk Patent ve Marka Kurumuarasındaki iş birliğini artırmak, bölgemizin sınaî haklar konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak, yenilikçiliği ve üretkenliği teşvik ederek ulusal yenileşim sistemini güçlendirmek ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırmak maksadıyla odamız ve Türk Patent ve Marka Kurumu arasında bir çerçeve protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokolün akabinde, bölgemizin ihtiyaçlarını gidermek için Odamız bünyesinde Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi oluşturulmuş ve uzman personelimiz koordinatörlüğünde çalışmalarına başlamıştır. Bölgemizin pazarda rekabet edebilirliğini arttırması konusunda patent ve faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım, coğrafi işaret tescili gibi sınai mülkiyet hakkı bilincinin gelişmesi büyük önem arz etmektedir. Bölgemizde üretim ve pazarlama aşamalarında mevcut ürün üzerinde oluşabilecek faydalı model ve patent, marka ve tasarım gibi haklarının oluşturulmasında ve yaşatılmasında her türlü bilgi ve dokümanın sağlanması için sadece oda üyelerine değil ilgili tüm isteklilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır” dedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi faaliyetleri çerçevesinde üyelerimizden patent, tasarım ve markalaşma konularında gelen sorular cevaplanarak, ilgili talepler doğrultusunda araştırmalar gerçekleştirilecek ve düzenlenen çeşitli toplantı ve eğitimlerle bölgemizin sınaî haklar konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürecektir. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi olarak marka, patent ve faydalı model, endüstriyel tasarım başlıklarında ücretsiz hizmet sağlanacak.