İTSO'dan özel çocuklara destek

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları Müfide Karaduman ve Enerjin Baloğlu ile Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri, özel öğrencilerin eğitimlerine destek olmak hedefiyle toplanan destekleri kurum yetkililerine teslim etti. Gerçekleştirilen ziyaretlerde özel çocuklarla bir araya gelen İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ve KGK üyeleri, çocuklarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.

Özel çocuklarımızın iyi bir şekilde eğitim alarak topluma entegre olabilmeleri adına geçmişte olduğu gibi bugün de desteklerini sürdüreceklerini belirten Uğurdağ, "Geçtiğimiz Mayıs ayında 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İnegöl Kadın Girişimciler Şenliğimiz kapsamında yine kadın girişimcilerimiz tarafından düzenlenen kampanyada toplanan destekleri eğitim kurumlarına teslim ettik. Buralarda eğitim gören özel çocuklarımıza bir nebze de olsa destek olmak maksadıyla gerçekleştirilen kampanyamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İTSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları Müfide Karaduman ve Enerjin Baloğlu ise, “Özel çocuklarımız toplumumuzun çok önemli birer parçalarıdır. Onların sosyal hayata hazırlanmaları noktasında elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Bugün de kendileriyle bir araya gelerek düzenlenen kampanyadan elde edilen desteği sunuyoruz. Umarız eğitimlerinde ve hayatlarında biraz da olsa kendilerine yardımcı olmuş oluruz. İnegöl'deki kadın girişimcilerimizin destekleriyle yapılan bu güzel çalışmanın devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.