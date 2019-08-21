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İTSO'dan özel eğitim protokolü

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine ve çalışanlarına yönelik anaokulu ile indirim protokolü imzaladı.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı makamında düzenlenen törene İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yönetim kurulu üyeleri ile Özel Minik Ayaklar Anaokulu Kurucusu Enerjin Baloğlu iştirâk etti. Enerjin Baloğlu, “Bu protokolle birlikte odamız çalışanları ve üyeler tam gün programlarından yüzde 25, yarım gün programımızdan yüzde 20 ve servis hizmetinden yüzde10 iskonto ile faydalanabilecekler. Kurumumuzda 2008 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak okul öncesi alanında 3-6 yaş arası çocuklara eğitim hizmeti sunuyoruz. Odamıza kayıtlı üyelerimizi ve personelimizi protokolümüzden faydalanmaya davet ediyoruz” dedi.


İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Odamız çalışanlarına indirim imkânı sağlamış bulunuyoruz. İlçemizin okul öncesi eğitimi noktasındaki başarısına katkı sağlayan Özel Minik Ayaklar Anaokulu'nun çalışmalarını biliyoruz ve yakaladıkları bu başarıyı artırarak devam ettirmeleri noktasında kendilerine kolaylıklar diliyorum. Protokolümüzün her iki kurumumuza da hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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