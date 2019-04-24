İTSO'dan Taban'a ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart yerel seçimlerinde göreve gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ı makamında ziyaret ederek başarı temennisinde bulundular.

Önceki gün gerçekleştirilen ziyarette İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'a görevinde başarılar dileyerek çiçek takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “31 Mart seçimlerinde halkımız tarafından belediye başkanlığı görevine lâyık görüldüm. İnegöl'ün kalkınması ve gelişmesi adına 5 yıl boyunca büyük bir özveri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu noktada İnegöl'ü yönetirken yine ilçenin bütün paydaşları ile istişarelerde bulunarak yol haritamızı belirleyeceğiz. İnegöl'ün fayda ve menfaatleri doğrultusunda yapacağımız çalışmalarda sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise, “Kendisi önemli bir görevde bulunuyor, Allah kolaylık versin. Bizler de bu noktada hem şahsî hem de kurum olarak kendileriyle birlikteyiz. Yeni stratejik planların hazırlanması noktasında şehrimize sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda fayda sağlayabilecek her konuda yanlarında bulunacağız. Üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Önümüzde 4,5 yıllık seçimsiz bir süreç var. Gerek ülke gerekse şehir olarak bu süreci iyi değerlendirerek ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmayı sağlamak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Başkanımıza görevlerinde başarılar diliyoruz” diye konuştu.