İTSO'dan üyelerine İNTERMOB 2019 gezisi

Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarıma ücretsiz gezi düzenliyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik düzenlediği ücretsiz fuar gezilerini sürdürüyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 12-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 22. Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarına yönelik 13 Ekim Pazar günü ücretsiz gezi düzenlediklerini belirtti.

Gezi ile ilgili bilgi veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “12-16 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan İNTERMOB Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarına üyelerimize yönelik ücretsiz gezi programı düzenliyoruz. Ahşap, orman ürünleri ve teknolojileri alanlarında trendlerin üreticilerle buluştuğu fuarda, mobilya yan sanayi ve aksesuarları sektörlerinin öncü firmaları en yeni ürün ve hizmetlerini görücüye çıkarıyorlar. Yerli ve yabancı ziyaretçi açısından etkin ve verimli bir pazarlama alt yapısının oluşturulduğu fuarda üyelerimizin de yenilikleri yerinde görerek kendilerini geliştirebilmelerini istiyoruz. Fuarımız ücretsiz olup katılmak isteyen üyelerimizin 9 Ekim Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir” dedi.

Uğurdağ, gezi esnasında üyelere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ikramında bulunulacağını da sözlerine ekledi.