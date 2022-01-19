İTSO'dan üyelerine marka yönetimi eğitimi

İTSO Konferans Salonu'ndaki seminerde, Hakan Aslan tarafından “Güçlü Marka Geliştirme ve Marka Yönetiminin Temelleri” konusunda iş adamlarına bilgi verildi. 2 gün süren eğitimde Eğitmen Hakan Aslan; “Pazar Bölümlendirme”, “Hedef Pazar Seçimi ve Konumlandırma”, “4P (Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma) Stratejileri”, “Bütünleşik Pazarlama İletişimi” ve “Pazarlamada Güncel Yaklaşımlar”

Seminer ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl Ticaret ve Sanayi Odamız üyelerinin kişisel ve kurumsal gelişimlerinin yanı sıra çağa ayak uydurarak bulundukları piyasalarda güncel kalmaları, söz sahibi olmaları ve yenilikçi girişimler ortaya koyabilmelerini önemsiyoruz. Üyelerimizin güncel piyasalarda ve rekabet koşullarında kendilerini öne taşımaları adına bizler de üzerimize düşen vazifeleri biliyor ve bu noktada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla düzenlediğimiz eğitim ve seminerlerimize de her geçen gün yenisini ekliyoruz. Son olarak düzenlediğimiz “Güçlü Marka Geliştirme ve Marka Yönetiminin Temelleri” konulu sertifikalı eğitim programımız ile üyelerimizin markalaşma, kurumların kalite, güven ve başarı sağlamaları, ticari sürekliliğin sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılabilmesine yönelik A'dan Z'ye bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılarımız açısından verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu tür sertifikalı eğitim programları ile iş gücüne donanımlı eleman yetiştirmeyi ve sektörlerdeki kalifiye eleman ihtiyaçlarını gidermeyi amaçlıyoruz. Farklı konu başlıklarında üyelerimiz faydasına olacağına inandığımız bu gibi eğitim programlarımızı sürdüreceğiz. İleride yapacağımız eğitimlerimizi Odamız web sitesi, e-posta adresi, SMS ve sosyal medya hesapları ile duyurmaya devam edeceğiz” dedi.