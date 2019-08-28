İTSO'dan üyelerine özel protokol

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 25 Nisan 2013 tarih ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gereğince, firmalarda bulunan basınçlı kap ve tesisatlar, kaldırma ve iletme ekipmanlarının periyodik denetlemelerinin TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilmesi için protokol imzaladı.

İTSO üyeleri, gerçekleştirilecek kontrol ve muayenelerden yüzde 30 oranda indirimle faydalanacaklar.

İmza törenine İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile Makina Mühendisleri Odası Bursa Şube Sekreteri Feridun Tetik ve Yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yavuz Uğurdağ, “Sanayi şehri olan ilçemizdeki işletmelerimizin ekipman kontrol ve muayenelerini güvenle yaptırabilmeleri için TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile bir görevlendirme protokolü imzalamış bulunuyoruz. Üyelerimizin iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi, muhtemel iş kazalarının ve bununla birlikte yaşanabilecek olan can ve mal kayıplarının engellenebilmesi hususunda hep birlikte üzerimize düşen görevleri yerine getirmemiz gerekiyor. Biz bu noktada çalışmalarımızı gerçekleştirirken üyelerimizden de ekipmanlarının periyodik bakımlarını aksatmamalarını talep ediyoruz. Gecikecek her bakım bir risk doğurur ve bu risk hem çalışanlar hem de firma için büyük riskler oluşturabilir. İmzaladığımız işbirliği protokolü kapsamında üyelerimiz Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi hizmetlerinden yüzde 30 indirimle faydalanabilecekler. Protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.