İTSO'dan üyelerine ücretsiz fuar gezisi

İstanbul Yapı Fuarı'na ücretsiz gezi düzenleneceğini duyurdu.

Üyelerin sektörel yenilikleri yerinde takip edebilmeleri maksadıyla ücretsiz fuar gezileri düzenleyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 20 Haziran Perşembe günü 42. İstanbul Yapı Fuarı'na ücretsiz gezi düzenleyeceklerini belirtti. Uğurdağ, kontenjanın sınırlı olduğunu da dile getirdi.

Organizasyonla ilgili bilgiler veren İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin gelişimleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz fuar gezilerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de İstanbul Yapı Fuarına ücretsiz gezi düzenliyoruz. 18-22 Haziran tarihleri arasında açık kalacak olan İstanbul Yapı Fuarı, sektörün yeniliklerini bünyesinde barındıran önemli fuarlardan bir tanesidir. Biz de üyelerimizi bu fuara götürerek gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı tanıyoruz. 20 Haziran'da yapacağımız gezimizin kontenjanları sınırlı olup katılmak isteyen üyelerimizin erkenden kayıt yaptırmaları gerekmektedir” dedi.

Başkan Uğurdağ, 17 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar kayıtları sürdüğünü sözlerine ekledi.