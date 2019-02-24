İTSO'dan üyelerine ücretsiz gezi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerini 6-9 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrasya Kapı Fuarı'na götürüyor.

Üyelerini sektörel yeniliklerin ve gelişmelerin sahne aldığı fuarlarla buluşturan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, 6-9 Mart 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Avrasya Kapı Fuarına ücretsiz gezi düzenliyor. Organizasyonla ilgili konuşan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimize yönelik olarak düzenlediğimiz ücretsiz fuar gezilerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Üyelerimiz, kapı aksesuarları, kapı üretim makineleri, kilit ve kontrol sistemleri gibi birçok alanda sektörünün lideri konumunda firmaların katılacağı bu fuarda yenilikleri ve gelişmeleri yerinde inceleme fırsatı bulacak" dedi.

100'ün üzerinde ülkeden profesyonel alıcıların da misafir edileceği Avrasya Kapı 2019 Fuarı'na gerçekleştirecekleri gezinin kayıtlarını almaya başladıklarını belirten Uğurludağ, "7 Mart Perşembe günü hayata geçecek olan programımızın kontenjanlı olmasından dolayı katılım sağlamak isteyen üyelerimizin en geç 1 Mart Cuma gününe kadar Odamıza müracaat ederek kayıt yaptırmaları gerekiyor” diye konuştu.