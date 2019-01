İttifakın ana felsefesi birlik ve beraberlik

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve meclis üyeleriyle birlikte MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette, yaklaşan mahallî seçimler öncesi Cumhur ittifakı ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yaklaşan seçimlere Cumhur ittifakı olarak birlikte girme kararı olan AK Parti ve MHP'nin belediye başkan adayları açıklandıktan sonra Bursa'daki ilk buluşma MHP İl Başkanlığı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve meclis üyeleriyle birlikte MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve il yönetimini ziyaret etti. Ziyarette her iki parti yöneticilerinin de ortak mesajları birlik ve beraberliğe yönelik oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhur ittifakının temeli her ne kadar 15 Temmuz gecesine dayandırılsa da ittifakın aslında çok daha önce başladığını hatırlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2002'den kısa süre önce Başbakan Yardımcısı olmasına rağmen yapılanları eleştirerek seçimlere davetiye çıkardığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu seçimden sonra MHP meclis dışında kalmıştı. Yine aynı Devlet Bahçeli 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde krizi açan hamleyi yapan insanlardan biriydi. Belki kendi teşkilatları içinde bile eleştiriye maruz kalırken, bizlerde şaşkınlığa yol azarken, ülkenin birlik ve beraberliği, bekası adına bu hamleleri hayata geçirdiğini hep ifade ettim. Uzun lafın kısasa coğrafya bir ülkenin kaderidir. Anadolu toprakları da her zaman sıkıntı içinde olmuştur. Dün de sıkıntı içinde oldu, bugün de. İnşallah bundan sondaki süreçte olmaz ama belirli sıkıntılara maruz kalacağı kaçınılmaz bir gerçek. Belki de bizim bu arada en güçlü bağımız birliğimiz ve beraberliğimiz. Dolayısıyla Cumhur ittifakının ana felsefenin bu olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Herkes emin olabilir ki genel anlamda düşünceleriniz düşüncelerimizdir” diyen Başkan Aktaş, “Bizim düşüncelerimizin de sizin düşünceleriniz olduğunu biliyorum. Biz bayrağımızı, devletimizi, milletimizi, vatanımızı seviyoruz. Buna uzanan her elin, yanlış yola giren her düşüncenin bizim kitabımızda yeri yok. İl başkanımızın bana tembihatı, ‘artık bir değil iki tane il başkanın var'. Bu noktada Bursa'mızın menfaatleri için, Bursa'mızın geleceği için yapılması gereken her türlü güzelliği inşallah elbirliğiyle yapacağız. Cumhur ittifakı bir şeyi daha gösterdi. Türkiye'de belki yıllardır demokratik olgunluktan, karşılıklı yaklaşımlardan bahsedilir ve bu çok başarılamazdı. Belediye başkanı pazarlığı yapmadan sadece ülke menfaatleri doğrultusunda bir araya gelen iki genel başkan ve iki parti var. Karşı tarafı görüyoruz, kimler kimler bir araya gelmiş neleri konuşuyorlar. Farklı mecralarda gezenler yeter ki 1 Nisan sonrası kaos ortamı oluşsun, tekrar bir şeylerin tartışıldığı, çıkmaza girdiği bir ortam oluşsun yaklaşımda birliktelikler yapılıyor. Aziz milletimizin bunları kesinlikle değerlendiğini düşünüyorum. Temennimiz ve duamız hem Bursa'mız hem ülkemiz için en hayırlı neticenin ortaya çıkması. 17 ilçe ve Büyükşehirle alakalı aynı yaklaşımla hareket edeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.

Sokakta kurulan İttifak

MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı da Cumhur ittifakının bilhassa 15 Temmuz hain kalkışmasından sonra MHP ve AK Parti'nin masa başında değil, tabanların sokakta doğal olarak kurduğu bir ittifak olduğunu söyledi. 24 Haziran seçimlerinin bu ittifakla gerçekleştiğini hatırlatan Kalkancı, “Önümüzdeki dönem idrâk edeceğimiz mahallî idareler seçiminde de AK Parti ile ittifak içerisinde, Cumhur ittifakı ruhuna uygun hareket etme kararı aldık. Mümkün olan en iyi neticeyle 31 Mart seçimlerinin başarıyla tamamlanması için il, ilçe teşkilatlarımız ve bütün tabanımızla çalışma içinde olacağız. Açık ve net söylüyorum. Alinur Aktaş Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Cumhur ittifakı kapsamında MHP'nin de Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Hem Büyükşehir, hem 17 ilçedeki adayların başarısı için üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da, mesele devletin bekası olduğunda ne parti ne de şahsî çıkarların peşinde olmadıklarını ifâde ederek, “İki dava partisinin de devletin bekası adına yaptığı iş birliğinin güzel sonuçlarını 24 Haziran'da yaşamış olduk. İnşallah mahallî seçimlerde de vatandaşımıza hizmetlerimizin ne olacağını anlatacağız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi dâim eylesin” dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Aktaş, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı'ya Bursa silueti işlenmiş ipek tablo hediye etti.