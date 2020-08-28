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“İyi ki yapmışım” ertelendi

Nilüfer Belediyesi’nin 3 Eylül tarihinde yapılacağını duyurduğu “İyi ki yapmışım” adlı belgesel film gösterimi ve Metin Akpınar söyleşisi, Bursa Valiliği tarafından onaylanmadığı için ileri bir tarihe ertelendi.

Nilüfer Belediyesi'nin 3 Eylül tarihinde yapılacağını duyurduğu “İyi ki yapmışım” adlı belgesel film gösterimi ve Metin Akpınar söyleşisi, Bursa Valiliği tarafından onaylanmadığı için ileri bir tarihe ertelendi.


Nilüfer Belediyesi'nin Balat Atatürk Ormanı'nda uygun aralıklı oturma düzeniyle organize ettiği faaliyetin İl Hıfzısıhha Kurulu'nun pandemi tedbirleri kapsamında aldığı kararlar gereği “uygunsuz” bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine Metin Akpınar'ın hayatını anlatan belgesel film gösterimi ve Metin Akpınar söyleşisi, ileri bir tarihe ertelendi. Faaliyetin pandeminin seyrine göre şartlar elverdiği ilk fırsatta yeniden organize edileceği belirtildi.

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