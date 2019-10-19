İyilik binlerce yıllık geçmişimizde var

Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ve beraberindeki Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ve şube yöneticileri ile birlikte Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir'i ziyaret etti. Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal'ın eşlik ettiği ziyaret sırasında Davut Gürkan, Türk Kızılay Bursa Şubesinin faaliyetlerini anlattı. Gürkan, Bursa'nın, merhamet eli dünyaya uzanan Türk Kızılay'ın en büyük güç kaynaklarından biri olduğunu belirterek, hayırseverler ve kurumların destekleri ile şehrin iyilik ve merhamete dayalı medeniyet anlayışının mazlumlara umut olduğunu söyledi. Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde Türk Kızılay'a destek vermek amacıyla faaliyet yürüten öğrenci ve öğretim üyeleri sayesinde iyilik hareketlerinin büyüdüğünü vurgulayan Gürkan, Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, öğretim üyeleri ve öğrencilerine teşekkür etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise sözlerine ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı. Akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türk Kızılaya destek olmak için her türlü işbirliğine açık olduklarını belirten Karademir, “Türk Kızılay'ımız, medeniyet anlayışımızı dünyaya tanıtan, taşıyan en köklü kuruluşlarımızdan bir tanesi. Paylaşmak, destek olmak ve yüzleri güldürmek bizim inancımız ve kökü binlerce yıl öncesine dayanan medeniyet anlayışımızda var. Bu medeniyet anlayışımızın en güçlü temsilcilerinden biri de hiç kuşkusuz Türk Kızılay. Bu iyilik hareketine destek veren, yaşatan ve bu sayede merhamet anlayışımızla dünyada yüzleri güldüren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.