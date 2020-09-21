İyilik peşinde koşacaklar

Eker Süt Ürünleri tarafından her yıl spor, sağlıklı hayat ve iyiliğin bir araya gelmesi için Bursa'da düzenlenen Eker I Run organizasyonu, Covid-19 salgını sebebiyle bu sene ilk kez sanal ortamda gerçekleşecek bir koşu festivali olarak yapılacak.

İlk yılından bu yana “Sağlıklı yaşam için koş!” sloganıyla 7'den 70'e her yaştan insanla gerçekleştirilen koşu ile bu sene katılımcılar, aynı ortamda olunamasa da istenirse aynı mesafelerin farklı yerlerde birlikte kat edilebileceğini gösterecek.

Katılımcıların içlerindeki spor tutkusunu, enerjiyi, iyiliği, heyecanı açığa çıkarmaları için pandemi dönemine özel hazırlanan “içinde var, açığa çıkar” söylemiyle güçlenen bir motivasyonla gerçekleştirilecek organizasyon; salgın döneminde açık havada spor yapmanın önemine, sağlıklı yaşama ve bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesine de vurgu yapacak.

Türkiye'yi 43 yıldır lezzet ve tazelik ile buluşturan Eker'in gerçekleştireceği 7. Eker I Run'ın en önemli ve heyecanlı etkinliklerinden biri yardımseverlik koşusu olacak. Tüm dünyada sivil toplum kuruluşlarını desteklemek için kullanılan en önemli kaynak geliştirme yöntemi olan Yardımseverlik Koşusu, Eker I Run'da geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Adım Adım çatısı altındaki sivil toplum kuruluşları ile birlikte düzenlenecek.

Yardımseverlik Koşusu üçüncü yılında

Eker I Run 2020'de yarışın en önemli etkinliklerinden biri olan Yardımseverlik Koşusu da “Adım Adım” ile birlikte üçüncü kez düzenlenecek. Koşucular, İPK- İyilik Peşinde Koş (ipk.adimadim.org) Platformu'ndaki STK projelerini inceleyerek, gönüllerine dokunan birini seçecek ve kendi kampanyalarını oluşturduktan sonra da çevrelerinden STK adına bağış toplayabilecekler. 21 Eylül'de başlayıp, 19 Ekim'de sona erecek Eker I Run Kampanyası'nda bağış toplayabilmek için linke tıklayıp, bir STK seçmekle işe başlanabilir: https://ipk.adimadim.org/etkinlikler/projelistesi?id=905

Ayrıca dileyen katılımcılar, 2020 yılının sanal koşusunu daha sonra da hatırlamak için tüm geliri STK'lara aktarılacak olan 7.Eker I Run Koşusu t-shirt ve madalyasını satın alarak hem güzel bir anı kazanmış hem de STK'lara fayda sağlamış olacaklar.

Geçtiğimiz yılki Adım Adım Yardımseverlik Koşusu'nda 11 STK adına koşan 381 koşucu ve 3.790 bağışçının bir araya gelmesi ile birlikte 441.242 TL bağış toplanmıştı. 2020 yılında yardımseverlik koşusunda toplanacak bağış tutarlarında yine rekorlar kırılması bekleniyor. 13 STK ve Adım Adım'ın yüzlerce gönüllü koşucusu 7. Eker I Run'da iyilik peşinde koşacak

Açılan Yardımseverlik Koşusu kampanyaları ile gönüllü koşucular 13 STK'nın, çocuk, genç, kadın, otizmli, sağlık çalışanı faydalanıcı gruplarına özel olarak geliştirilen eğitim ve sağlık odaklı projeleri için bağış toplamayı hedefliyorlar.