İzcilere israfı önleme eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kestel Alaçam İzcilik Kampı'na katılan gençlere, gıda israfının önlenmesine yönelik eğitim verildi.

Türkiye İsraf Raporu 2018 yılı verilerine göre, Türkiye'de her yıl 26 milyon ton gıda israf ediliyor. Milli gelirin yüzde 15'ine karşılık gelen 555 milyar TL'lik bu israfın en aza indirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık veriliyor. Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım İçin Sürdürülebilir Eğitim Modeliyle Meyve, Sebze, Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık/Bilinçlendirme Programı'nı hız kesmeden sürdürüyor. Kestel ilçesindeki Alaçam İzcilik Kampı'nda 11-17 yaş arası gençlere, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli ziraat ve gıda mühendisleri tarafından israfı önleme konusunda eğitimler verildi. Gıdanın değerinden tarımsal üretim zincirindeki aşamalarına ve gıda israfının ekonomik, sosyal etkilerinden israfı önlemek adına neler yapabileceğine kadar her türlü bilimsel bilgi, interaktif biçimde gençlere aktarıldı.