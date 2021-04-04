İzin belgesi çıkarmayınca cezayı yediler

Vakaların azaltılması için yapılan kısıtlamalarda polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler gelen tüm araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Denetimlerde halk otobüslerinde bulunan yolcuların da izin belgelerini bakıldı. Otobüste bulunan 3 şahsa izin belgeleri olmadığı için işlem yapıldı.

Vakalar arttı tekrar kısıtlamalar başladı. Orta risk grubunda bulunan Bursa bir ay içerisinde artan vakalarla yüksek risk grubu olan kırmızıya çıktı. Durum böyle olunca bir aydır kısıtlamaların olmadığı il genelinde tekrar kısıtlamalar başladı. Cuma günü başlayan kısıtlamalar Pazartesi günü 05.00'e kadar sürecek. Polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında gelen araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Denetimlerde halk otobüslerinde yolcular da kontrol edildi. Polisler kısıtlama saatlerinde yolcuların izin belgelerine tek tek baktı. Otobüste bulunan 3 şahsın izin belgelerinin olmadığı görüldü. Şahıslar işe gittiklerini belirttiler ancak polis ekipleri izin belgeleri olmadığı için bu mazereti kabul etmedi, 3 şahsa da ayrı ayrı işlem yaptı.