İzin bitti, çocuklar parklardan polis nezaretinde çıkarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 0-14 yaş çocukların sokağa çıkma izninin tamamlanmasının ardından polis ekipleri parkları boşaltıp, çocukları evlerine yolladı. Parklar boş kalırken, 15.00'dan sonra oynamaya gelen çocuklar ise parklara alınmadı.

Bugün tüm Türkiye'de 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş arası çocuklara sokağa çıkma izni verildi. İnegöl'de çocuklar kendilerini parklara sokaklara attı. Sokağa çıkma izninin tamamlanmasının ardından İnegöl'de parklarda oyun oynayan çocuklar polisler tarafından çıkartıldı. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran çocuklar, üzgün bir şekilde parkları terk ettiler.

Polisler tarafından yasak olmasına rağmen banklarda oturan vatandaşlar uyarıldı. Bankta oturan bir genç kız tüm uyarılara rağmen kalkmayınca kendisini görüntüleyen basın mensubuna saldırmaya kalktı. Polislerin devreye girmesiyle genç kız sakinleştirilerek park alanından çıkarıldı. 4 saatlik süre zarfında cadde ve sokaklarda kendilerine buldukları alanlarda güzel havanın tadını çıkaran minikler iznin bitmesiyle birlikte evlerinin yolunu tuttu.