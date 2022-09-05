İzmir Fuarı'nda İznik rüzgarı esti

'si düzenlenen Enternasyonal Fuarı'nda ilçenin tüm değerlerini dünyayla buluşturuyor.

İzmir Kültürpark'ta 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenen Enternasyonel Fuarı'na Cittaslow unvanı sebebiyle davet edilen İznik Belediyesi yabancı ve yerli tüm fuar stantlarını ziyaret ederek ilçenin tanıtıcı dökümanlarını dağıtıyor. Tur firmaları, rehberler ile görüşmeler sağlayan belediye yetkilileri İznik'e olan ilgiden memnun olduklarını dile getiriyorlar.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'nın da katılarak görüşmeler sağladığı fuar hakkında yaptığı açıklamada “İlçemizin tüm değerlerinin tanıtımı için her fırsatı ve her ortamı değerlendiriyoruz. İlçemizin Cittaslow olması sebebiyle davet edildiğimiz 91.İzmir Enternasyonal Fuarı'nda İznik Belediyesi olarak yer alıyoruz” diye konuştu.