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İzmir'de Mustafakemalpaşa rüzgârı esti

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı İzmir’de düzenlenen Ege ligi karate şampiyonasından 11 madalya ile döndü.

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı İzmir'de düzenlenen Ege ligi karate şampiyonasından 11 madalya ile döndü.


Türk karatesinin duayen isimlerinden Dr. Alev Oral adına düzenlenen “İzmir Sensei Alev Oral Etabı” 4 ayakta gerçekleşti. Türkiye Karate Federasyonu tarafından 14-15 Eylül tarihlerinde Gaziemir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara katılan Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karateciler bir kez daha kendilerini ispatladı. Tatamiye çıkan Belediyesporlu 15 karateciden 11'i kendi kategorilerinde dereceye girerek ilçeye üç birincilik, beş ikincilik ve üç üçüncülük madalyası getirdi.


Dört ayaklı turnuvada ilçeyi başarıyla temsil eden Selen Şan 1. Yiğit Elma 1. Utku Göçer 1. Burak Gencer 2. Alperen Yonsul 2. Ömer Faruk Uydaş 2. Yağız Elma 2. Mehmet Toprak 2. Polat Saçaklı 3. Deniz Durgut 3. Yiğit Alp Yıldırım 3. oldu.

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