İzmir'deki can dostlar da unutulmadı

İzmir'deki depremin ardından arama kurtarma, sosyal destek ve hasar tespit çalışmalarına destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile işbirliği yaparak depremden etkilenen sokak hayvanları için İzmir'de 7 ton mama dağıttı.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen, özellikle Bayraklı ve Seferihisar'da büyük yıkım ve can kayıplarına yıl açan depremin hemen ardından bölgeye 5 araç ve 20 itfaiye personeli sevk edip, arama kurtarma çalışmalarına destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek için de aynı gün 20 kişilik ikinci bir ekibi bölgeye ulaştırmıştı. Sıcak çorba, meyve suyu, su, çay ve ekmekten oluşan temel gıda maddeleri ile birlikte bölge halkına sosyal destek sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak bu hafta sonu da 5 kişilik bir mühendis kadroyu İzmir'e göndererek, hasar tespit çalışmalarına destek sağladı.

Can dostlar unutulmadı

İzmir'de deprem yaralarının sarılması için tüm imkanları seferber eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki sokak hayvanlarını da unutmadı. Hayvan Hakları Federasyonu ile işbirliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıkımın en fazla olduğu Bayraklı ve Seferihisar'da sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 7 ton mamayı bölgeye ulaştırdı. Böylelikle bu sıkıntılı süreçte bölgedeki hayvan barınaklarının ihtiyacı olan mama sorunu da çözülmüş oldu.