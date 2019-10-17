İzne gelen polis, arkadaşını başından vurdu

Şırnak'ta görev yapan bir polis memurunun izin için geldiği Bursa'da beraber alkol aldığı arkadaşını henüz bilinmeyen bir nedenle başından vurduğu iddia edildi. Vurulan gencin ailesi olayın kasıtlı olduğunu ileri sürerken, ateş eden polis memuru ve görgü tanıklarının ifadesinde ise çiftetelli oynarken havaya ateş ettiklerini, ve gencin o esnada vurulduğunu söyledikleri öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Uludağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Şırnak'ta görev yapan H.A. (23) isimli polis memuru izin için Bursa'ya geldi. H.A. geçtiğimiz Cumartesi akşamı 3 arkadaşı ile birlikte bir mekanda oturarak alkol almaya başladı. Bir süre sonra 4 arkadaştan biri sabah işe gideceği için ayrılmak istedi. Geriye kalan arkadaşlardan biri eniştesini çağırarak yanlarında durmasını istedi. Aralarında polis memuru H.A'nın da bulunduğu 4 kişi Uludağ yoluna çıkarak burada arabanın içinde alkol almaya devam etti. İddiaya göre H.A. bir süre sonra arkadaşı Metin Özkan'ı (21) başından vurdu. Özkan kanlar içerisinde yere yığılırken, H.A. ve yanındaki diğer arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özkan'ı ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırdı, polis memuru H.A. ise meslektaşları tarafından gözaltına alındı.

Olaydan sonra konuyla ilgili konuşan Metin Özkan'ın ailesi, H.A.'nın oğullarını kasıtlı olarak vurduğunu iddia ederek Bursa polisine güvendiklerini, polisin olayı aydınlatacağını ifade etti. Özkan'ın kuzeni Yusuf Ziya Alpaslan ise konuşmasında, “Bizim oğlumuz polis memuru olan arkadaşıyla birlikte alkol aldıktan sonra hep beraber Uludağ yoluna çıkmış. Orada aralarında ne yaşandı tam bilmiyoruz. Bizim aldığımız bilgilere göre polis olan H.A. görev silahını çıkarmış ve arkadaşlarıyla birlikte silahı incelemeye başlamış. Şarjörü çıkarmışlar kontrol etmişler. O esnada Metin liseden beri arkadaş olduğu polise ‘şarjör bendeyken silah işe yaramaz' demiş. O lafı dedikten sonra da şarjörü arabaya bırakıp dışarı çıkmış. O esnada diğer arkadaşları da lavabo ihtiyacı için dışarı çıkmış. Arkadaşları yanlarından ayrılır ayrılmaz polis memuru bizim oğlumuzu başından vurmuş. Biz bu olayın kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir kaza kimsenin görmediği bir sırada üstelik şarjör dışarıdayken olmaz. Bu adam alkollü madem ne ara aldı o şarjörü yerine taktı ve silahı ateş edecek kıvama getirdi. Olay akşamı yanlarında olan arkadaşlarının da ‘Bu işin üzerine gitmeyin' demesi bizi daha çok şüphelendiriyor. Biz polise de adalete de güveniyoruz. Bu iş her ne ise ortaya çıkacaktır. Biz de elimizden geleni yapıp bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

Öte yandan, konuyla polis memuru H.A.'nın ifadesinde arkadaşlarıyla arabadan inip çiftetelli oynadıklarını o esnada havaya ateş ederken arkadaşının vurulduğunu, olayı kasıtlı olarak gerçekleştirmediğini söylediği öğrenildi. Görgü tanıklarının da polis memuruyla benzer ifadeler verdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.