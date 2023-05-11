İznik, Bakan Varank'ı ve Togg'u bağrına bastı

Bakan Varank İznik'e yerli ve milli araç Togg ile geldi.

İznik Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen buluşmada İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ile Cumhur İttifakı Temsilcileri Bakan Varank'a eşlik ettiler.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmalarına İznik'te devam etti. Milli İrade Meydanı'nda kendisini bekleyenlere seslenen Varank, Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkat çekerek, 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Varank, “Türkiye çok zorlu bir coğrafyada bulunuyor. Etrafımız ateş çemberi. Biz Türkiye gemisini bu dalgalı denizde, bu fırtınada ileriye götürmek için, rotasından saptırmamak için bir kaptana ihtiyacımız var. Türkiye'nin hatta dünyanın en tecrübeli, en başarılı, en cesur, milletiyle beraber bir kaptana ihtiyacımız var. İşte o Recep Tayyip Erdoğan'dır. Takımın kaptanı Cumhurbaşkanımızdır. Ama takımın oyuncuları var. Onun yol arkadaşları var. Onun dava arkadaşları var. Takımda ona destek olmaya çalışan arkadaşları var. Onun için ben sizlerden bir söz daha almak istiyorum. 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nı da büyük bir oy oranıyla tekrar mecliste iktidar yapmaya var mıyız, Sandıkları patlatmaya var mıyız?” dedi.

Milli İrade Meydanı'ndaki buluşmadan sonra yanına İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut'u da alan Bakan Varank İznik Sahili'nde Togg ile tur attı. Burada gençlere de araç ile tur attıran Bakan Varank son olarak Cittaslow İznik tabelası önünde akıllı cihaz ile hatıra fotoğrafı çektirerek ilçeden ayrıldı.