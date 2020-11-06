İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznik Belediyesi işçilerine meslekî yeterlilik sınavı

İznik Belediyesi bünyesinde işçi kadrosunda çalışan personel meslekî yeterlilik imtihanına tabi tutuluyor.


Türkiye Meslekî Yeterlilik Kurumu ve Türkiye Akreditasyon Kurumu ortaklığında ülke genelinde çıkarılan yasayla mecburi hale getirilen mesleki yeterlilik sınavı İznik Belediyesi bünyesinde başladı. Belediye bünyesinde sahada ve genel işçi kadrosunda çalışan personel yeterliliği konusunda sınava alınarak test ediliyor. Mesleki yeterlilik imtihanını geçen belediye personelleri uluslararası geçerliliği olan meslekî yeterlilik belgesini almaya hak kazanacak. Mesleki yeterlilik belgesi sayesinde kişiler, ilgili meslekte yeterli bilgi ve beceriye sahip olduklarını ispat etme şansına sahip olacaklar. Meslekî yeterlilik sınavı, Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun yetkilendirdiği belgelendirme kuruluşları tarafından kamera önünde yazılı ve uygulamalı olarak gerçekleşiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.