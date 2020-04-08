İznik Belediye'si tedbirleri arttırdı

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Türkiye genelinde hızla yayılan korono virüse karşı İznik'te tedbirleri arttırdı. Ekipler, İznik halk pazarına girişleri kontrol altına alarak iki bölgeden giriş veriyor. Kontrol bölgesinde de vatandaşların ateşi ölçülerek, maske eldiven dağıtılıyor.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut ve yönetimi İznik halk pazarında esnafı ziyaret edip, hayırlı işler dileyerek, korona virüsten korunmak için maske ve eldiven dağıtarak sağlıklı günler diledi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta yaptığı açıklama da "İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ev ev dolaşıp maske dağıtımı gerçekleştiriyor. İlçeye bağlı mahallelerde ise maskeler muhtarlara teslim edilerek ve onların marifeti ile dağıtılıyor. Hane başına 5 adet olmak üzere toplamda 60 bin adet maske dağıtıyoruz. Zabıta ekiplerimiz bugün pazaryerinde iki nokta kontrollü geçiş sağlıyor. Sosyal mesafe korunarak pazaryeri açılışı sağlandı. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz devletimiz tarafından koyulan kurullara eksiksiz olarak riayet etmeleridir " dedi.

İlçe pazaryeri açılışı bereket ve hayır dualarının ardından İznik Belediye Başkanlığı pazarcılara tarhana çorbası ikramında bulunarak esnaf ve emekçilerin içini ısıttı.