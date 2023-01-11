İznik Gölü günden güne kuruyor

Kuraklık ile mücadele eden Türkiye'nin 5.gölü İznik Gölü'nde su çekilmesi korkutucu boyutlara ulaştı. Ocak ortası olmasına rağmen halen beklenen yağışın düşmemesi göldeki su seviyesinin kritik seviyenin de altına düşmesine sebep oldu.

Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nde kuraklıktan dolayı meydana gelen çekilme korkutucu boyutlara ulaştı. Özellikle göle kıyısı olan Çakırca Mahallesi'nde 400 metreye yakın çekilme yaşandı. Çekilme yaşanan büyük alanda vatandaşların gezmesi dikkat çekti.

Fabrikalara kısıtlama

İznik Gölü'nde yaşanan çekilme sonrasında sürekli gündeme gelen İznik Gölü'nden Gemlik ilçesindeki bazı fabrikalara çekilen suya bir süre önce Devlet Su İşleri (DSİ) yasak getirdi. Göl su seviyesinin kritik eşiğin de altına düştüğünü tespit eden DSİ, Gemlikteki tesislere gönderdiği yazıyla göl su seviyesinin maksimum 85,50 metre olması gerektiği, en düşük seviyenin ise 83,30 olması gerektiği belirtilerek, teknik inceleme sonrası şu anki seviyenin kritik seviyenin çok altında olduğunu; gölden kullanılan suyun derhal durdurulması gerektiği belirtildi. Ayrıca tespit edilen yeni pompalar ile gölden su çekildiği bu pompalarında derhal kapatılması istenildi.