İznik Gölü kıyısında çıkan yangında 20 dönüm alan kül oldu

Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangında 20 dönüm alan küle döndü.

Yangın, İznik Gölü kıyısında yer alan Çakırca mevkisindeki sazlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alana yayılan yangın alanına çok sayıda itfaiye ekibi ve su tankeri sevk edildi. Devam eden yangın nedeniyle bölgeden yükselen duman ise ilçenin pek çok noktasından görüldü. Yangının devam ettiği belirtilirken yaklaşık şuana kadar 20 dönüm alanın küle döndüğü öğrenildi.