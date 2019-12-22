?znik G?l? k?y?s?nda sazl?k yang?n?

Bursa'n?n ?znik il?esinde ?znik G?l? k?y?s?ndaki ??kan sazl?k yang?n?nda 20 d?n?ml?k arazinin yand??? belirtildi. R?zgar?n da etkisiyle b?y?yen yang?na itfaiye ekiplerinin m?dahalesi s?r?yor.

?znik il?esi ?znik G?l? k?y?s?nda yer alan ?ak?rca mevkisindeki sazl?k alanda bilinmeyen nedenle yang?n ??kt?. Durumun bildirilmesi ?zerine olay yerine ?ok say?da itfaiye ekipleri sevk edildi. R?zgar?n da etkisiyle b?y?yen yang?n i?inde 150 koyunun bulundu?u hayvan ?iftli?ine do?ru y?nelmeye ba?lad??? bildirildi. B?lgede 20 d?n?ml?k sazl?k alan?n k?l oldu?u belirtilirken ekiplerin hummal? ?al??mas?n?n devam etti?i kaydedildi.