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İznik Gölü'nde 65 kiloluk dev yayın balığı yakalandı

Bursa’nın İznik ilçesinde balıkçıların ağlarına yıllardan sonra dev yayın balığı takıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde balıkçıların ağlarına yıllardan sonra dev yayın balığı takıldı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yayın balığı, kayıktan güçlükle indirildi.


İznik Gölü'nde bir zamanlar sıkça görülen dev yayın balığı yıllar sonra ilk defa görüldü. Gölde balıkçılık yapan Nazmi Tuna tarafından yakalanan dev yayın balığı görenleri hayrete düşürdü. İki kişi tarafından zorlukla kıyıya çıkarılan 2 metre boyunda ve 67,5 kilo ağırlığındaki yayın balığı, sahildeki bir restoranın sahibi tarafından satın alındı.


Balıkçı Nazmi Tuna, “Yıllar sonra ilk defa bu büyüklükte bir yayın denk geldi. Zorlukla kenara çıkardık, ancak ağzından tutabildiğimiz için ellerimiz kesildi. Biraz zahmetli oldu ama uğraşımıza değdi” diye konuştu.

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