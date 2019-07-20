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İznik gölünde beton bariyerli tedbir

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yaz aylarında binlerce insanın piknik için tercih ettiği göl sahilinde çamlık tesislerine araç girişlerini engellemek için çamlık beton bariyerle tedir alınıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaz aylarında binlerce insanın piknik için tercih ettiği göl sahilinde çamlık tesislerine araç girişlerini engellemek için çamlık beton bariyerle tedir alınıyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İznik gölü Orhangazi sahilinde yer alan 3 kilometre uzunluğundaki çamlık tesislerine araç girişlerini engellemek için beton bariyer koyuyor. Yıllardır ikazlara rağmen çamlık içine araç girişlerinin bir türlü engellenemediği bildirildi. Çamlık tesisleri güzergâhı boyunca beton bariyer yerleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, böylece çamlık içine araç girişine mani olacak.


Öte yandan ekipler festival alanında dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Parke ile döşenecek olan alan otopark olarak kullanılacak. Bölge festival zamanları ise festival alanı olarak kullanılmaya devam edecek.

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