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İznik gölünde büyük keşif

Bursa’nın İznik ilçesinde gölde balıkçılar tarafından bulunan üzeri desenli tarihi eseri İznik Müze Müdürü ve arkeologlar inceledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde balıkçılar tarafından bulunan üzeri desenli tarihi eseri İznik Müze Müdürü ve arkeologlar inceledi. Çıkan eserlerin gölün içinde bulunan önemli bir tarihi yapının olduğu iddia ediliyor.


İznik'te geçtiğimiz hafta balıkçılar tarafından üzeri desenli ve yazılı tarihi eserler bulunmuş kıyıya çıkartılmıştı. İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu ve arkeologlar eseri yakından inceledi. Gölde önemli bir tarihi yapıya ait olduğu düşünülen tarihi eserlerin 2 bin yıllık olduğu ifade edildi.


Suyun içerisinde olduğu iddia edilen tarihi yapı su altı arkeologları tarafından detaylı incelenecek. Eserlerin bulunduğu alanın ise koruma altına alınacağı öğrenildi.

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