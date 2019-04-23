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İznik Gölü'nde gümüş balığı bereketi

Bursa’da İznik Gölü’nde avlanan gümüş balığı balıkçıların yüzünü güldürdü.

Bursa'da İznik Gölü'nde avlanan gümüş balığı balıkçıların yüzünü güldürdü.


Sabahın erken saatlerinde "Vira bismillah" diyerek göle ağ atan İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı balıkçıların umutları boşa çıkmadı. Kayıkhane tesislerinin yanından göle ağ atan gümüş balığı avcılarının yüzü balık dolu ağlar ile güldü.


İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Konur Genç, gümüş balığı avının nisan başı olmasına rağmen soğuk giden hava şartları sebebiyle bugün başladığını dile getirerek, “Yeni sezonun yüzleri güldüreceğini tahmin ediyoruz. Gölden avlanan balıklar kasalara konulup beklemeden Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikalara gönderildi. Gümüş balıkları, Avrupa ülkelerine cips olarak ihraç edilecek" dedi.

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