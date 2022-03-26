İznik Gölü'nde kaçak avcılardan kurtarılan 56 ördek artık özgür

Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak avcılardan kurtarılan 56 ördek tedavilerinin ardından özgürlüğüne kavuşturuldu.

Jandarma; İznik Çakırca Köyünde kaçak avcılara operasyon düzenlemiş ve canlı mühre olarak kullanılan 56 ördeğe el koymuştu. O ördekler törenle bugün İznik Gölüne salındı.

Avcılara operasyon yapıldığı yer olan Çakırca'da bugün yapılan törene İznik Kaymakamı Recai Karal, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Çakırca Köy Muhtarı Zeki Bayrak ve vatandaşlar katıldı. Nesli tükenmekte olan 56 ördek yeniden İznik Gölü'ne salındı.