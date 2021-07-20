İznik gölünde kayıp alarmı

Bursa'nın İznik ilçesinde göle serinlemek için giren 2 öğrenci bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler 20 yaşlarındaki gençlerden birini canlı kurtarmayı başarırken diğer öğrenci için arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesinde öğrenim gördükleri belirtilen biri Irak uyruklu 20'li yaşlarda iki genç İznik ilçesine gelerek saat 14:00 sıralarında Göllüce Mahallesi Büyükburun mevkiinden serinlemek için göle girdi. Gölde açılan 2 genç bir süre sonra gözden kayboldu. Göl kenarındaki vatandaşların fark etmesi neticesi olay yerine Jandarma Bot Komutanlığına bağlı ekipler çağarıldı. Gençlerden biri gölden canlı çıkarılıp 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılırken, diğer genci bulma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gençlerin gözden kaybolduğu aynı mevkiide geçtiğimiz yıl serinlemek için göle giren aynı aileden 4 kişi boğularak hayatlarını kaybetmişlerdi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor.