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İznik Gölü'nde korkutan kirlilik

Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, İznik Gölü’nü besleyen dere yataklarındaki tüm atıkların göle akmasına sebep oldu.

Son günlerde bölgede etkili olan şiddetli yağışlar, İznik Gölü'nü besleyen dere yataklarındaki tüm atıkların göle akmasına sebep oldu. Göldeki durumu gözleyen balıkçıların kaydettiği görüntüler ise göldeki durumun vahametini ortaya koyuyor.


İznik Gölü'nde son dönemlerde ortaya çıkan tablo gölün doğal yapısını tehdit etmeye başladı. Son haftalarda bölgede etkili olan sağanak yağmur ile birlikte İznik Gölü'nü besleyen dere yataklarındaki poşet, plastik, şişe, kağıt ve diğer tüm atıklar derelerdeki şiddetli akıntı ile birlikte İznik Gölü'ne döküldü.


İznik Gölü'nde Üreğil Altı bölgesinde bulunan balıkçı barınakları bölgesinden göle dökülen dere yataklarındaki kirli görüntü ise balıkçılar tarafından kaydedildi. Sandalları ile göle açılan balıkçılar, göldeki kirliliği görüntüledi. Balıkçılar, İznik Gölü'nde uzun yıllardır böyle bir tablo ile karşılaşmadıklarını belirterek, "Bunun sebebi gölü besleyen dere yataklarının temizlenmemesi. Dere yatakları temizlenmeyince, tüm pislik yağmurlar sonrasında dereler vasıtası ile göle dökülüyor. Ortaya çıkan tablo balık varlığını da tehdit ediyor. Dere yataklarına önlem alınması gerekiyor" dedi.

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