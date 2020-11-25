İznik Gölü'ndeki çekilme inceleniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ercan Barutçu ve komisyon üyeleri, İznik Gölü'ndeki çekilme ve kirliliği yerinde incelemek üzere Orhangazi'ye geldi. Komisyonun Orhangazili üyesi Selami Ekeman'ın verdiği önerge doğrultusunda inceleme başlatan komisyon üyeleri, gölden su çeken Gemlik Gübre'ye ait pompa istasyonu ve Orhangazi sahilindeki iskele bölgesinde incelemelerde bulundu.

İznik Gölü'ndeki çekilme ve kirliliği incelemek ve alınacak tedbirleri belirlemek maksadı Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından başlatılan çalışmalara start verildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu üyesi Selami Ekeman'ın Kasım ayı meclis toplantısına verdiği önerge doğrultusunda başlatılan çalışma kapsamında komisyon üyeleri Orhangazi'de İznik gölünde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ercan Barutçu ve komisyon üyeleri, Orhangazi Belediye Başkan vekili İbrahim Korkmaz, Ak Parti Orhangazi ilçe başkanı Gökhan Ulusu, Orhangazi Belediyesi'nin meclis üyeleri, DSİ Bölge Müdür yardımcısı Şaban Efe, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Orhangazi'de daha önce sıkça gündeme gelen ve gölden Gemlik Sanayi bölgesine aktarılan suyun çekildiği pompa istasyonunda incelemelerde bulundu. DSİ Bölge Müdür yardımcısı Şaban Efe, pompa istasyonunun İznik Gölü'nden kullandığı suyun durumu ve DSİ ile Gemlik Gübre arasında sürdürülen görüşmeler konusunda bilgi aktardı.

İskeledeki tablo şaşırttı

Pompa istasyonundaki incelemenin ardından İznik Gölü Orhangazi sahilindeki iskele bölgesine geçen komisyon üyeleri ve diğer heyet üyeleri burada da incelemelerde bulundu. Orhangazi iskele bölgesinde gölde yaşanan su çekilme seviyesini görünce büyük şaşkınlık yaşadılar.

Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Ercan Barutçu, başlatılan çalışmalar ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Büyükşehir Komisyonu olarak İznik Gölü'ndeki son durumu her yönleri ile inceleyeceklerini belirterek, "Göl bizim için son derece önemli. Bölgenin gözbebeği ve gelecek nesillere taşımamız gereken bir değer. Dolayısıyla biz komisyon olarak göldeki çekilme ile göldeki kirlilik konusunda detaylı bir inceleme yapacağız. Bu incelemelerimizi tüm yönleri ve tüm tarafları dinleyerek yapacağız. Bu konuda ciddi bir çalışma yürüteceğiz. Hazırlayacağımız komisyon raporunu ise Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyacağız" dedi.