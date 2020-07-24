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İznik Gölü'ndeki sazlık yangını giderek büyüyor

Bursa’nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda yangın çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde göl kenarındaki sazlıklarda yangın çıktı. Rüzgarın devam etmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.


Edinilen bilgiye göre, Çakırca Mahallesi yakınlarında göl kenarındaki sazlıklarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Havanın rüzgarlı olması yüzünden kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına İznik Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre ilçelerden gelen itfaiyeciler müdahale etti. 15 dönümlük alandaki sazlığın küle döndüğü öğrenilirken, rüzgarın devam etmesi yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

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