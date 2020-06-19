İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü

Bursa’da İznik Gölü’ne karışan derenin rengi siyaha büründü.

Bursa'da İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha büründü. Çevre sakinleri, deredeki renk değişikliği ile çevreye yayılan kötü kokunun kaynağının araştırılması istedi.


İznik Devlet Hastanesi'nin yakınlarından İznik Gölü'ne karışan derenin rengi siyaha döndü. Dereden yayılan kötü koku ise çevre sakinlerini rahatsız etmeye başladı. Hafta sonu tatilinde göle balık tutmaya gidenler, deredeki kirlilikle karşılaşıp rahatsız oldu. İlçe sakinlerinden Ahmet Altuntaş, "Medeniyetler başkenti böyle mi olur? Ben buraya balık tutmaya geldim. Senelerin esnafıyım, İznik'te böyle bir rezalet görmedim. Bu pislik nereden geliyor, araştırılması lazım. Bu kirliliğin sorumluları cezalandırılmalı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.