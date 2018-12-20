İznik Kaymakamlığı'na ait kamyonetini çaldılar

İznik Kaymakamlığı'na ait bir kamyoneti önceki gün İznik'ten çalan kişi yada kişiler, aracı Orhangazi'de terkedilmiş halde bırakıp kayıplara karıştı. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu bulunan kamyoneti çalan kişi yada kişilerin yakalanması için yoğun çalışma devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Kaymakamlık Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne ait 16 H 5853 resmi plakalı kamyonet İznik'te kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. İznik Emniyet Müdürlüğü'nün bölgeye yaptığı bilgilendirme sonrasında harekete geçen Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri aracı aramaya başladı. Çalınan araç dün gece geç saatlerde Orhangazi'de Orkent bölgesinde terkedilmiş halde bulundu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçta yaptıkları incelemenin ardından kamyonet otoparka çekilirken, Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki bir çok kamera kaydını izleyerek kamyoneti çalan zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.