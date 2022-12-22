İznik Motosiklet Spor Klübü tüm kupaları aldı

İznik Motosiklet Spor Kulübü 2022 yılında kazandıkları tüm kupaları İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya sundu. 2022 sezonu boyunca 29 kupa alan genç sporcuları Başkan Kağan Mehmet Usta tek tek tebrik etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) Kocaeli'nde düzenlediği 2022 sezonunun en iyilerinin yer aldığı şampiyonlar töreninde, İznik Motosiklet Spor Kulübü ve sporcuları Mehmet Emin Musaoğlu, Mert Koç, Emirhan Kurt ödüllerini aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 sezonunda 8 branşta ve 70 sınıfta yarış gerçekleştirdi. Bu müsabakalara Türkiye'nin farklı yerlerinden 2 bin 500 aktif lisanslı sporcu katılarak sezon boyunca ter döktü. 2022 sezonunda katıldığı tüm yarışlarda birçok branşta kupayı evine taşıyan İznik Motosiklet Kulübü sporcuları, Süper Enduro Kulüpler klasmanında Üçüncülük kupasını evine getirdi.

İznik Motosiklet Spor Kulübü sporcuları Mehmet Emin Musaoğlu, Mert Koç, Emirhan Kurt 2022 sezonu boyunca elde ettiği başarılar ile Enduro ve Süper Enduro branşlarında şampiyonluk kupalarını aldılar.

İZMOK sporcusu Mehmet Emin Musaoğlu, 2022 sezonunda Süper Enduro branşında düzenlenen 5 yarışta mücadele ederek, 5 kupa, EGenç grubu şampiyonu, Enduro branşında düzenlenen 4 yarışın sonucunda 3 kupa , EGenç gurubunda ikincilikle 2 kupa ile sezonu tamamladı. Mert Koç Enduro branşında düzenlenen 4 yarışın sonucunda 3 kupa, EGenç gurubunu Şampiyonlukla, Süper Enduro branşında düzenlenen 5 yarışta mücadele ederek 4 kupa, EGenç grubu ikincilike 2 kupa ile tamamladı. Emirhan Kurt 2022 sezonunda Süper Enduro EGenç ve Enduro EGenç branşında düzenlenen yarışlarda 7 kupa elde ettiği derecelerde üçüncülükle 2 kupa ile tamamladı.

İznik Motosiklet Kulübü yönetimi yaptığı açıklamada, “2022 sezonu boyunca düzenlenen Enduro ve Süper Enduro branşlarında kulüp olarak toplamda 29 kupa ile sezonu tamamladık. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Sezon boyunca bizleri her zaman destekleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür ediyoruz” dedi.