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İznik protokolü bayramda bir araya geldi

Ramazan bayramında bir araya gelen İznik protokolü, bayramlaşmanın ardından hasta ve yakınlarını ziyaret etti.


Bayramlaşmaya Tüm Siyasi Partiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlar ve Sivil Toplum Örgütleri katılarak Birlik ve beraberliklerini gösterdi. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Yüce Rabbim tüm dünya insanlarına huzur, barış ve sağlık getirsin. Görülüyor ki bir araya gelebiliyoruz. Farklı düşüncelerden, farklı siyasi partilerden ve farklı inançlardan olabiliriz. Bu bizim insan olma özelliğimizi değiştirmiyor. Şu anda ortak noktayı bulmak içinde fazla mücadele etmememiz lazım. En önemli unsur birbirimize tahammül etmemiz lazım. Eğer birbirimize tahammül etmeyi başarabilirsek birlikte memlekete hizmet etmenin gerçekten tadına varırız" dedi.


İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ise, birlik beraberlik içerisinde toplanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Protokol üyeleri daha sonra, hasta ve yakınlarını ziyaret etti.

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