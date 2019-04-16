İznik Roma Tiyatrosu'nda büyük keşif

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Roma Tiyatrosu'nda devam eden arkeolojik kazılarda bilim insanları tiyatro bileti buldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde 1980'li yıllarda başlayan Roma dönemi antik tiyatro kazıları Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle devam ediyor. Arkeolog ve sanat tarihçilerinden oluşan bilim insanları, Roma tiyatrosu kazılarında tiyatro bileti buldu.

Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, bunun çok önemli bir bulgu olduğunu vurgulayarak, "Yani tiyatro yapılmadan önce de burada yaşamın varlığı tespit edilmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Roma Tiyatrosu'nun M.S. 2. yüzyılda Roma İmparatoru Trajan döneminde yapıldığını söyleyen Doç. Dr. Meriç, "Bithynia Valisi olan tarihçi ve yazar Plinius'un kayıtlarından bildiğimiz tiyatronun kazılarında orkestra bölümünde pişmiş topraktan yapılmış yuvarlak para formunda bir tiyatro bileti bulduk. Bu bilet bizim için çok önemli. Bu bize o zamanki seyircilerin tiyatrodaki oyunlara aynı bugünkü gibi biletle girdiğini gösteriyor. Bu buluntu tabiki bizi heyecanlandırdı. Bu toprak form bize burada oyunların oynandığını ve oyunlarda bilet kesildiğini gösterdi" dedi.