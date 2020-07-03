İznik sahili nakış gibi işlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'te 3,5 kilometrelik kıyı bandı boyunca yaklaşık 135 bin metrekare alanda yaptırılan Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi hizmete açıldı.

Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerinin izlerini hala taşıyan, 1'inci ve 7'nci Ekümenik Konsüllere ev sahipliği yapması nedeniyle Hristiyan âlemi için de büyük önem taşıyan Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi kıyı bandı Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sil baştan düzenlendi. Milattan önce 2500 yıllarına kadar uzanan bir yerleşim tarihine sahip olan Ayasofya Camisi, yer altı mezarları, bazilikaları, imaretleri, hanları, hamamları, medreseleri, türbeleri, Roma tiyatrosu ve surları ile Bursa'nın en değerli hazinelerinden olan İznik'in sahili de bu görkemli tarihe yakışır hale getirildi. Çalışmalar kapsamında 3,5 kilometrelik kıyı bandında 135 bin metrekare alan yeniden düzenlendi. Yaklaşık 19 milyon liraya mal olan projede doğal zemine uygun yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatmalar, taşıt yolu, kaldırım, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları yapıldı. Ayrıca; 11 adet çocuk oyun alanı, peyzaj düzenlemesi, 3 adet tuvalet ve 1 adet mescit yapılırken, kıyı bandına paralel yapılan taşıt yolu ana yola bağlandı. Peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları ile bölgenin turistik değerine değer katan Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Osman Mesten ve Atilla Ödünç, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

İznik evrensel miras

İznik sahiline ayrı bir değer katan projenin açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İznik'in sadece Türkiye'ye değil bütün insanlığa kalmış evrensel bir miras olduğunu söyledi. Bu amaçla 2014 yılında başlatılan çalışmalar sonucu bu eşsiz değerdeki kentin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Aslında İznik, Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazı ve restorasyon çalışmaları ile tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Miras Listesine girmeye hazırdır. İznik'in UNESCO dünya mirası olarak tescil edilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle İznik Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan dosyanın 2021'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda İznik, bir UNESCO şehri olarak misafirlerini ağırlayacak” dedi.

116 milyonluk yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik'e yaptıkları yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan, ulaşımdan kırsal kalkınmaya, tarihi mirastan altyapıya kadar İznik'te önemli yatırımların hayata geçirildiğini vurguladı. İznik'in aynı zamanda tarım potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Çiftçimize verdiğimiz destekler aralıksız devam ediyor. Bunun yanında BUSKİ marifetiyle 63 kilometre içme suyu hattı, 12 kilometre kanalizasyon hattı, 1.500 metre yağmursuyu hattı, 4 adet içme suyu deposu, 1 arıtma tesisi ve bir gölet ile sulama tesisi yatırımlarını tamamladık. Ulaşım, fen işleri, park bahçe düzenlemeleri ve BUSKİ marifetiyle İznik bugüne kadar bizden 116 milyon liralık yatırım aldı. Bugün hizmete açtığımız sahil düzenleme projesi de 19 milyon liralık bir proje. İlçemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Özgün kimlikle markalaşma

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Bakanlık olarak gerek kültür gerek turizm başlığı altında olsun kentlerin markalaşmasını sağlamak ve bunu özgün kimliği koruyarak gerçekleştirmeye öncelik verdiklerini söyledi. Modern şehirlerin en önemli ihtiyaçlarının başında hayatın insanların üzerine yüklediği stres, telaş ve koşuşturmaya bir soluklanma fırsatı sunacak, zahmetsizce ulaşılabilecek sosyal ve fiziki imkânlara alanların geldiğini dile getiren Ersoy, “İznik tarihi kıyı bandı restorasyon ve çevre düzenlemesi projesini bu bağlamda değerlendiriyor ve çok önemli buluyorum. Başarılı bir çalışma gerçekleştiğini görüyoruz. Halkımıza fiziki imkanları ile önemi bir yaşam alanı kazandırmış olduk. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün buraya bir müze açılışı geldim ama başka bir müzenin daha müjdesini vereyim. İznik Arkeoloji Müzesi'nin proje çalışmalarını bu ay içinde bitireceğiz. İnşallah Eylül ayında temelini atıp, 2021 Eylül ayına onu da yetiştireceğiz” diye konuştu.

Fevkalade önemli

Bursa'nın tüm bileşenlerinin ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın' mefkuresine uygun olarak gece gündüz çalıştığını dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat da bu bileşenlerden en önemlisinin de Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin bu zamana kadar Bursa emanetine sahip çıkarak, vatandaşlara her türlü hizmeti götürmeye devam ettiğini ifade eden Canbolat, “Özellikle inanç turizminin yoğun olduğu İznik ilçemizde bu hizmet oldukça yerinde olmuştur. Kıyı bandı boyunca yapılan peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları turistik değeri daha da artırmıştır. Bu alan İznikli hemşehrilerimizin ve ilçemize gelen ziyaretçilerimizin hoşça, huzurlu ve dingin bir şekilde vakit geçirebilecekleri fevkalade ve önemli bir alan olmuştur” dedi.

Bursa Milletvekili Efkan Ala ve İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta da tarihi ilçeye değer katan sahil projesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta günün anısına Bakan Ersoy ve Başkan Aktaş'a çini vazo hediye etti.

Konuşmaların ardından kurdele keserek projenin açılışını yapan protokol üyeleri daha sonra yenilenen sahili gezdi.