İhlas Haber Ajansı

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İznik'de boğulmak üzere olan 13 yaşındaki çocuğu cankurtaran kurtardı

Bursa’da girdiği İznik Gölü’nde boğulmak üzere olan 13 yaşındaki çocuğu cankurtaran kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bursa'da girdiği İznik Gölü'nde boğulmak üzere olan 13 yaşındaki çocuğu cankurtaran kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik Gölü'ne serinlemek için giren 13 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi. Sahilde bulunan cankurtaran ise durumu fark ederek çocuğu boğulmaktan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.


İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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